Oroscopo della settimana dal 17 luglio al 23 luglio

(Di martedì 11 luglio 2023) In questa caldissima estate 2023, le cose cambiano in fretta tra le stelle. Scopriamo cosa riservano a tutti i segni zodiacali gli ultimi giornistagione del Cancro, con l’. Il cielo dell’In questa ultimadi Sole in Cancro, il cielo si infuoca sempre di più anticipando la stagione del Leone, dove stanziano già sia Venere che Mercurio, mentre Marte nel segnoVergine ci rende tutti un po’ più calcolatori. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci nei prossimi giorni, segno per segno. Ariete Cari Ariete, finalmente è arrivato il momento di buttarvi alle spalle malumori ed esitazioni e di tuffarvi in tutto il ben di Dio che questa estate 2023 è pronto a regalarvi. Le stelle dell’...