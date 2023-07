Ornella Muti | la confessione sul suo passato gela i fan | “Ho passato la vita a difendermi”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 11 luglio 2023), la. Non una semplice intervista, ma un momento dove pensieri mai espressi prima, e malinconia, ci fanno conoscere una diva diversa. La richiesta di un’intervista che viene accettata. Non è certo la prima e non sarà sicuramente l’ultima, perché raccontare Francesca Romana Rivelli, in arte, è raccontare il cinema degli ultimi cinquant’anni, con i suoi picchi e le sue cadute, i suoi pregi e quell’immancabile difetto. Ma la giovanissima Francesca Romana Rivelli per fare cinema avrebbe dovuto cambiare, prima di tutto, il suo nome. Vi era già un’attrice con il suo identico cognome, Luisa Rivelli ed il regista Damiano Damiani le ha coniato il nome d’arte che ha segnato la sua storia artistica:. Un nome ...