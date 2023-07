Orientamento scuola-formazione superiore | stanziati 75 milioni di euro Saranno coinvolti 300mila studenti

(Di martedì 11 luglio 2023) Ammonta a 75dilo stanziamento per i percorsi per l’. Il finanziamento – alla seconda annualità – è previsto nell’ambito dell’investimento 1.6. “attivo-università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (il PNRR). L'articolo .

... uno strumento a supporto della ricerca ma anche diper i processi di decision making ... con il coinvolgimento di 648.111 studenti, di cui 45.240 nelladell'infanzia, 529.757 nella ...... sostenendo il benessere nel contesto della. Il progetto 'Romagna in rete', in co - ... si propone di potenziare i servizi di accompagnamento socio - sanitari e diformativo e ......nelle scuole e la necessità di dare un miglior supporto agli insegnanti attraverso l'e ...Il rapporto aveva rilevato infatti che il digitale rappresenta la competenza del futuro e la...

Orientamento scuola-formazione superiore: stanziati 75 milioni di euro Orizzonte Scuola

Ammonta a 75 milioni di euro lo stanziamento per i percorsi per l’orientamento scuola-formazione superiore. Il finanziamento – ...Roma – Sono 11.627 le piccole scuola in Italia, suddivise tra 2.504 scuole dell'infanzia, 7.435 scuole primarie e 1.688 scuole secondarie di primo grado. È quanto risulta da un'indagine quantitativa c ...