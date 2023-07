Oriele | Incorvassi e Donnalisi | meglio di una telenovela | Il punto de La Velenosa sulle coppie del GF Vip

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 11 luglio 2023) Allora le treche si sono formate quest’anno nella casa del GF Vip, a me personalmente non hanno appassionato per niente. Devo dire però che una volta fuori dalla casa ci stanno dando delle soddisfazioni. Vediamo cos’è successo tra loro nell’ultimo mese: facciamo il. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati, sembra definitivamente: mi spiace per i fan e soprattutto per Alba, che abbiamo visto in qualche puntata del GF Vip che da vera fan viveva in funzione loro, perché immagino stia passando un momentaccio. A comunicare la fine della loro storia è stata Antonella in lacrime (o almeno cercava di sembrare in lacrime) con una diretta Instagram. L’influencer ha detto di sentirsi sfruttata da Donnamaria che negli ultimi tempi si mostrava in pubblico con lei solo per pubblicizzare la sua canzone. Le cose sembra si siano ...