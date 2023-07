Oriana e Daniele si sono lasciati | la reazione di Antonella sorprende | cosa è successo

(Di martedì 11 luglio 2023)Marzoli eDal Moro siancora. Tra le varie “reaction” degne di nota, il supporto diFiordelisi ha “sconvolto” i fan dell’ex coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.si: ladiDal Moro, in live su Twitch, ha scoperto online... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

si sono lasciati: la reazione di AntonellaDal Moro , in live su Twitch , ha scoperto online che la sua storia conMarzoli f osse giunta al termine. Di seguito l'ex ...... sta nuovamente attraversando un periodo delicato conDal Moro che, però, su Twitch ha rivelato che dovrà incontrare la modella per chiarire bene la situazione. Comunque sia,sembra ...Di recente, Alex Belli aveva commentato su Twitter la rottura traMarzoli eDal Moro . Il suo intervenuto aveva attirato delle polemiche in quanto l'ex gieffino aveva consigliato alla ...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati definitivamente, l ... Tag24

Nelle scorse ore durante una live su Twitch Daniele Dal Moro si è sfogato e si è scagliato contro gli Incorvassi ...Daniele Dal Moro, in live su Twitch, ha scoperto online che la sua storia con Oriana Marzoli fosse giunta al termine. Di seguito l’ex concorrente del GF Vip ha mostrato un messaggio di sostegno ...