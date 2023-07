'attacco del governo in apertura di seduta alla Camera dove è'esame la legge delega sul fisco. Con una differenza però: mentre i Cinque stelle puntano sul tema giustizia, Pd e ...... sul quale si stanno battendo leunite. Il calo dei salari in Italia è drammatico, ... che hanno una minore capacità di far fronte'aumento dei prezzi attraverso il risparmio o l'...'attacco sul possibile slittamento della quarta rata del Pnrr. "La presidente Meloni - dice la segretaria Dem Elly Schlein - si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in ...

Opposizioni all'attacco in aula, Meloni riferisca su Pnrr e giustizia Agenzia askanews

Roma, 11 lug. (askanews) - Opposizioni all'attacco del governo in apertura di seduta alla Camera dove è all'esame la legge delega sul fisco. Con una differenza però: mentre i Cinque stelle puntano sul ...Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Il Pd su tutti i temi, come prima forza di opposizione, ha le sue proposte ma siamo sempre a disposizione per un confronto con le altre forze di opposizione sui potenziali ...