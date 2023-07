Onana | compromesso tra Inter e Manchester United | verso le firme

(Di martedì 11 luglio 2023) Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, si stanno chiudendo i discorsi traper la cessione di André. A riportarlo Sky Sports UK, che sottolinea come i due club abbiano trovato un punto di incontro tra domanda e offerta.– Andréal, siamo ormai alle battute finali. Il club inglese sta trovando un punto d’incontro con l’tra la richiesta dei nerazzurri attorno ai 60 milioni di euro e i 50 offerti dagli inglesi. Tutto fa pensare che si chiuderà attorno ai 55 milioni di euro. Parte dei quali, poi, i nerazzurri andranno a reinvestire per l’erede designato del camerunense: Anatoliy Trubin.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

In Inghilterra parlano dell'operazione che potrebbe portare il camerunense allo United: tutte le parti in gioco sono d'accordo sulla riuscita della trattativa ...Quindi penso che ritrovare un portiere che ha le qualità di Onana sarà difficile. Ma sul gioco con i piedi non si riuscirà mai a trovare un portiere che giochi come Onana. Da ex portiere dell'Inter Bo ...