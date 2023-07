Omicidio Capovani | Seung rifiuta ancora la perizia | ' Dimostrino che sono colpevole'

I consulenti delle parti sono tornati a Sollicciano per il secondo incontro con il 35enne. Sull'indagato c'è comunque già un'ampia documentazione raccolta durante i ricoveri. Ora dovrà decidere il ...Cisanello istituisce un vigilante fisso in aggiunta a quello notturno. Però resta 'scoperto' il reparto a rischio... che turba l'opinione pubblica e ottiene risalto nei giornali, come nel caso della reazione emotiva in risposta all'di Barbara. Alla fine è comunque paradossalmente il tanto ...

Omicidio Capovani, Seung rifiuta ancora la perizia: "Dimostrino che ... LA NAZIONE

I consulenti delle parti sono tornati a Sollicciano per il secondo incontro con il 35enne. Sull’indagato c’è comunque già un’ampia documentazione raccolta durante i ricoveri. Ora dovrà decidere il giu ...Cisanello istituisce un vigilante fisso in aggiunta a quello notturno. Però resta ’scoperto’ il reparto a rischio ...