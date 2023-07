(Di martedì 11 luglio 2023) Il regista americanoè statografato in posadi unsituato inBadia in Trentino Alto Adige , il 'Scotoni' e laha fatto il giro del web. Il ...

Il regista americanoè stato fotografato in posa nella cucina di un rifugio situato in Alta Badia in Trentino Alto Adige , il 'Rifugio Scotoni' e la foto ha fatto il giro del web. Il famoso regista ha un ...Tra i titoli della stagione la prima tv di Nuclear Now die Worth - Il patto di Sara Colangelo, oltre alla proposta di pellicole acclamate dalla critica come The imitation game con ...I palinsesti di La7 puntano anche sul cinema con le prime tv di ' Nuclear Now ' diretto dae ' Worth - Il patto di Sara Colangelo '. In programma anche grandi classici come ' The ...

Oliver Stone, la foto coltelli in mano nella cucina del rifugio d'alta montagna leggo.it

Il regista americano Oliver Stone è stato fotografato in posa nella cucina di un rifugio situato in Alta Badia in Trentino Alto Adige, il "Rifugio Scotoni" e la ...La pellicola, nonostante sia già uno dei film più patriottici di sempre, fa un omaggio diretto alla bandiera statunitense.