Offerte lavoro IT | quale linguaggio di programmazione imparare?

Leggi su udine20

(Di martedì 11 luglio 2023) Le figure professionali del mondo dell’informatica in passato non erano numerose, anche in termini numerici. L’evoluzione della tecnologia ha incrementato la domanda di professionisti da parte delle aziende ed è in continua crescita. Un percorso lavorativo nel settore IT consente di fare carriera e anche di ricollocarsi, dopo aver avuto esperienze in altri settori lavorativi. Da una ricerca pubblicata in un report di Tech Cities, come scrive Tom’s Hardware, emerge che l’81% dellediin Italia per profili IT&Technology si concentra in appena 10 province: Milano, Padova, Torino, Roma, Bari, Napoli, Bologna, Udine, Verona e Catania. Occorre per un profilo tecnico, ad esempio per un programmatore, saper padroneggiare almeno undi. Ogniha un ...