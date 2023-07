Secondo le proiezioni, ini salari nominali aumenteranno del 3,7% nel 2023 e del 3,5% nel 2024, mentre l'inflazione dovrebbe attestarsi al 6,4% nel 2023 e al 3% nel 2024. In, i salari fissati dai ...... il tasso di disoccupazione 'e' sceso al 7,6%, due punti percentuali in meno rispetto a prima del Covid - 19, ma ancora significativamente sopra la mediadel 4,8%', sottolinea l'. In, ...Nella nota riferita all', l'non si esprime sulla opportunità che il governo italiano introduca un salario minimo, tema di cui di discute molto in questi giorni. "Certo è che, rispetto alla ...

Ocse: in Italia il più forte calo dei salari, a inizio 2023 -7,5% TGCOM

Rispetto alle altre grandi economie, l’Italia è il Paese dove si è registrato un calo dei salari reali più forte ...I dati dell’Employment outlook 2023 dell’Ocse: in Italia il più grande calo dei salari tra le grandi economie. E le retribuzioni reali in Italia sono previste ancora in calo nel 2023 ...