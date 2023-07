Ocean’s Twelve | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 11 luglio 2023)fra gli Stati Uniti e l’Europa, con una particolare attenzione per l’Italia, tra Como e Roma. La banda, infatti, per ripagare il miliardario Terry Benedict del furto operato ai suoi danni nel primo, organizza una serie di colpi al di fuori dei confini statunitensi; oltre alla consueta location, il Bellagio Hotel di Las Vegas, all’interno delpossiamo ammirare molte zone caratteristiche del Belpaese, oltre a visitare Amsterdam. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Per quanto riguarda l’Italia, alcune scene delsono state girate nelle vicinanze di Como, presso Villa Oleandra, una imponente magione affacciata sul celebre lago omonimo, che all’epoca delle riprese era di proprietà di George Clooney: altre importanti sequenze sono ...