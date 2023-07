Nuovo clan Partenio | inflitte le condanne ai 21 imputati | tre secoli di carcere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, è arrivato il verdetto per i 21. Lunga camera di consiglio iniziata alle 10, quando il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Simona Rossi, ha affermato di non voler replicare dopo le arringhe difensive. Il dispositivo era atteso per le 14 ma poi è stato letto intorno alle 15:20. Dopo cinque ore di camera di Consiglio, quindi, il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale: presidente Scarlato, a latere Argenio e Corona ha condannato: Pasquale Galdieri 25 anni di reclusione (esclusa aggravante mafiosa) Nicola Galdieri 21 anni di reclusione (esclusa aggravante mafiosa) Carlo Dello Russo 24 anni e 6 mesi di reclusione Ernesto Nigro 17 anni di reclusione Diego Bocciero 20 anni di reclusione (esclusa aggravante mafiosa) Luigi De Simone ...