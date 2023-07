Nuovo bando per il Master Progea

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 11 luglio 2023) Fondazione Fiera Milano e Università Degli Studi di Milano: pubblicato oggi ilper partecipare alle selezioni delIl, organizzato da Accademia Fiera Milano, diventa per la prima volta “universitario” di primo livello grazie all’accordo con la Statale di Milano È possibile inviare le domande di ammissione fino al 17 settembre A partire da oggi è possibile presentare le domande di ammissione alper la formazione di figure professionali per la progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita, organizzato dall’Accademia Fiera Milano (sito web). Grazie all’accordo sottoscritto con l’Università degli Studi di Milano, ilviene riconosciuto per la prima volta come “...