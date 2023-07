Nuovo amore per Pamela Prati? La foto in compagnia di un uomo sconosciuto scatena i commenti | “Il nuovo Mark Caltagirone?”

(Di martedì 11 luglio 2023) “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”. Una frase romantica a corredo di unache la vede camminare sottobraccio con un, in una passeggiata notturna per le vie di Roma. Stiamo parlando diche nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto indi quello che ha tutta l’aria di essere il suo. L’identità del(e, al momento, ipotetico) compagno resta ignota, visto che nel post della ex star del Bagaglino non compare nessun riferimento esplicito. E proprio questa cosa hato idegli utenti, che hanno subito rievocato lo spettro di...

Pamela Prati: "Ho un nuovo amore". Ma lo mostra solo di spalle e piovono accuse: "E' un altro Mark Caltagirone"

