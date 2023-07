Nuovo affondo di Report | ecco le menzogne della Santanché in Senato La replica | E' processo mediatico

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 11 luglio 2023) Danielava dritta per la sua strada. Direzione: l’aula di un tribunale, per difendersi dalle accuseprocura di Milano per i suoi affari con l’ex società Visibilia , e non certo le telecamere o i giornali. "Quello che dovevo dire, l’ho detto in. Non partecipo al": la ministra di Fratelli d’Italia sembra rispondere così alla nuova puntatasaga...