Nuovi sottomarini classe Kilo per la Flotta del Nord | così la Russia blinda il fronte Artico

Ci sono dibattiti in corso come quelli relativi al procurement deicorazzati per l'Esercito Italiano, al rinnovamento dei, passando per la partecipazione italiana a programmi ...Almeno questa è la giustificazione per iordinativi ma, in realtà, è un depistaggio per le ... dei caccia all'avanguardia, forze speciali edi ottima qualità, sebbene per peso e ......cominciano a prezzare i duecontratti per 1 miliardo di euro (la notizia era del 29 giugno) relativi ad attività di EPCI offshore in Medio Oriente e per lo sviluppo di droniin ...

Rivista Italiana Difesa RID

Sottomarino Titan, un contabile ai comandi di un batiscafo oceanico Dopo la tragedia costata la vita a cinque persone sul fondo dell'Atlantico, continuano ad emergere nuovi dettagli ...Spunta l'ennesimo retroscena sul Titan. Dettagli che avrebbero potuto salvare le vittime morte nell'implosione del sottomarino. Il capo dell'OceanGate Stockton Rush, ...