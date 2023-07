Nuove strade di accesso ai fondi del Pnrr i comuni si alleano con l’imprenditoria

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Una fase di co-programmazione e un punto di contatto tra amministrazione pubblica e imprenditoria per dare slancio all’economia del territorio. Il sindaco Clemente Mastella tenta la carta Cethegus per combattere le difficoltà burocratiche, amministrative e organizzative nella gestione del: per questo ha convocato una riunione di lavoro insieme ad alcuni sindaci con la partecipazione di Leonardo Valle, advanced advisor e presidente di Cethegus Scpa. Un’occasione per attuareforme efficaci di coordinamento territoriale per raccogliere le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La riunione ha avuto lo scopo di elaborare un Masterplan specifico che consenta all’Ente di cogliere tutte le opportunità di finanziamento contenute nelle linee del, configurandosi come attività di ...