Nuoto artistico | perché Giorgio Minisini non sarà ai Mondiali 2023 di Fukuoka

(Di martedì 11 luglio 2023) Si alzi il sipario. Dal 14 al 22 luglio presso il Marine Messe Hall A di(Giappone), idisi prenderanno la scena. Giorni di gare impegnativi per la squadra guidata dal Direttore Tecnio, Patrizia Giallombardo. La danza in vasca italiana, però, non avrà il suo Golden Boy., infatti, nonparte della rassegna iridata in Giappone. L’azzurro, protagonista di un 2022 scintillante con i titoli europei enel duo misto (tecnico/libero) con Lucrezia Ruggiero e reduce dall’oro e dall’argento nei Giochi Europei di Cracovia, si è infortunato durante un allenamento al centro federale di Pietralata, a Roma. La risonanza magnetica è stata impietosa: lesione completa del menisco ...

' Un appuntamento fra i più attesi - spiega Livio Bollani Direttoredel Val Tidone ... Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, pallanuoto, tuffi e. TV E STREAMING - L'evento godrà della copertura televisiva dei canali Sky ...Per ilsaranno presenti Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Francesca Zunino, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice, guidate dal C. T. della Nazionale Italiana Patrizia ...

Dal 14 luglio prenderanno il via a Fukuoka i Mondiali di nuoto; ad infiammare l'attesa dal primo giorno fino al 22 di luglio ci sarà il nuoto artistico presso il Marine Messe Hall A della città giappo ...Nei giorni scorsi Terni ha ospitato i campionati italiani estivi di nuoto artistico, per quanto riguarda il settore "propaganda". In vasca sono scese anche le sincronette dell’Azzurra, con il club che ...