Nordio “Colpa della politica è chinarsi di fronte alla magistratura”

(Di martedì 11 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – I casi Santanchè, Delmastro e La Russa “sono fatti tra loro indipendenti e mi rifiuto di pensare a dei magistrati che vogliono interferire nell'azione governativa attraverso azioni giudiziarie. Non si può però negare che ogni volta che si sia provato a fare una riformagiustizia è sempre stata bloccata con interventi giudiziari”. Lo ha detto il guardasigilli, Carlo, in un'intervista al quotidiano Libero.”Laperò non deriva da una serie di attacchiche possono essere di ordine tecnico, o di ordine politico. Lache ha rinunciato al suo ruolo preminente e che si è chinata davanti alle critiche. La...

