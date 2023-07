“Non sei pià gradita come damigella al matrimonio | anzi | puoi prestare a un’altra il vestito da 880 euro?” La reazione è virale

(Di martedì 11 luglio 2023) “Andare in vacanza a Miami o aldi mio fratello?“. È questa la domanda che unad’onore, forse meglio dire ‘ex’, ha posto agli utenti di Reddit. “Mio fratello Tom (36) e io (26) non abbiamo mai avuto un rapporto veramente solido, anche perché a causa della nostra differenza di età non passavamo molto tempo (…)”, ha spiegato u/trashgirlfriend (si chiama sulla piattaforma). I quesiti posti sulla piattaforma nel più totale anonimato,noto, diventano spesso oggetto di dibattito e fanno il giro di siti e tabloid. “Negli ultimi due anni mio fratello e la sua fidanzata Sarah (32 anni) hanno organizzato il loro… Mi è stato chiesto di essere unad’onore. Ho pensato che mi fosse stato chiesto solo per cortesia ma l’ho presa comunque sul serio. ...

' Per meno di 10 secondiè reato ' è questa la sentenza definitiva che ha visto il bidello 66enne dell'Istituto Cine Tv ... Il pubblico ministero, che aveva richiesto una condanna di tre anni e...... vacante dopo il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset: 'Giletti in Raicredo sia una 'sola'... Secondo me è un animale televisivo di grandi capacità e qualità, con noi ha fattoanni, i primi ...Se solo Bidenfosse presidente. Poi di nuovo, che grande opportunità per il figlio di Biden, ... Ricostruire meglio (lo slogan del Wef, ndr.) è una cosa così bella seuno dei prescelti", ...

“Non sei sola, lasciati aiutare”: domani la presentazione dell ... Comune di Bari

Il gaelico mannese è parlato nell’Isola di Man ed è tutelato dalle Parti II e III della Carta. La decisione adottata nel 2020 di applicare la Parte III al gaelico mannese rispecchia il successo della ...C’è un ritratto sulla copertina del libro American Prometheus: The triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer, è la sua immagine più famosa: il “padre della bomba atomica” ha una faccia da star dei ...