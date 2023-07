Non riesco a prenderla sul serio | Feltri ha ragione sulla Schlein?

Feltri è un fiume in piena: 'Ioproprio a capirla la Schlein. Ioriesoc a prenderla sul serio'. Poi l'affondo: 'Le sue dichiarazioni mi sembrano appiccicaticce e abbastanza poco basate ...Valentina, 39 anni, farmacista clinica,esce spesso di casa, 'perchéa camminare molto poco - spiega - l'auto mi aggrava i dolori. Però sabato sera ci siamo organizzati, io e mio marito, ...La amo maci. Gabriela ha deciso di uscire senza Giuseppe : Anch'io sola. Dopo il falò l' American Boy è scoppiato in lacrime: Spero che esca e ci rifletta ma da come l'ho vista... ...

Omicidio Michelle, la maestra Nuccia: «Non riesco a darmi pace, era la mia cucciola» Corriere Roma

"Non riesco a stare zitta. Mediaset decide di licenziare Barbara D'Urso non rinnovandole il contratto. Questo significa che a meno che non cambi qualcosa in questi mesi sarà fuori dall'azienda ufficia ...