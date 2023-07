Non la vogliamo | vergogna-sinistra | Beatrice Venezi cacciata perché di destra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Una petizione per rovinare il Capodanno 2024 di. Accusata addirittura di essere una neofascista. Succede a Nizza, dove il maestro, direttrice d'orchestra italiana tra le più stimate in Europa, è stata chiamata a dirigere il concerto del prossimo primo dell'anno. Cosa che non è andata giù a un gruppo di associazioni antifasciste riunite nel collettivo “Touscitoyens06”. Contro lale associazioni di gruppettari d'Oltralpe hanno stilato una serie di capi d'accusa che la renderebbero persona (a loro) non gradita. Tra le colpe ascritte alla musicista, in primis c'è quella di essere «vicina al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni come consigliere musicale». Ruolo sul quale, peraltro, proprio poche settimane fa, parlando con Libero, il maestroci aveva tenuto a sottolineare la natura ...