Non è legato alla condizione del paese Colera in Sardegna | le rassicurazioni del sindaco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) "Il caso dinon èdel". IlPaolo Salis fa il punto della situazione ad Arbus, ildel pensionato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Arriverà giovedì 13 luglio il responso sul paziente di 71 anni originario di Arbus. L'uomo - ha spiegato all'Ansa il responsabile del reparto Infettivi del Santissima Trinità, Goffredo Angioni - sta meglio. La situazione è in fase di normalizzazione - ha detto - e sotto controllo. La diagnosi è emersa da un controllo su pregresse patologie". Intanto sono stati applicati tutti i protocolli nazionali relativimalattia infettiva: il paziente è in isolamento ed è già in corso - se ne sta occupando la Asl del Medio Campidano - l'attività di tracciamento per ...