Non c’è Nato se Kyiv perde Ma gli alleati si dividono sull’adesione

(Di martedì 11 luglio 2023) “Se l’Ucraina non vince come nazione democratica e indipendente non ci sarà motivo di discutere delle garanzie di sicurezza o dell’ingresso nella”, ha detto Jens Stoltenberg, segretario generale della, in apertura del summit di Vilnius, in Lituania. “Il presidente Volodymyr Zelensky sarà con noi questa sera a cena e domani per inaugurare il Consiglio-Ucraina: sono certo che glilanceranno un messaggio forte per sottolineare la necessità che l’Ucraina si avvicini alla”, ha continuato. Ma le bozze del comunicato finale non prevedono un percorso definito per l’ingresso dell’Ucraina. Nel comunicato finale del summit di Vilnius, infatti, dovrebbe figurare soltanto un passaggio in cui i leader delladichiarano di essere pronti a “estendere all’Ucraina ...