“Noi siamo leader migliori degli umani | non siamo condizionati dalle emozioni” | all’Onu la prima conferenza stampa di robot umanoidi

(Di martedì 11 luglio 2023) Sophia ha gli occhi quasi trasparenti. I suoi lineamenti sono delicati e le labbra di un rosa acceso. E’ bellissima anche se al posto dei capelli ha una reticolo di microchip. Ascolta, risponde, mostra 65 espressioni facciali e partecipa alle conferenze internazionali. Al vertice delle Nazioni Unite “Ai for Good” sulle nuove tecnologie che si è tenuto a Ginevra c’era anche lei fra i novedotati di intelligenza artificiale. L’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha definito l’evento come laal mondo consociali, progettati per relazionarsi in modo autonomo o semi-autonomo con gli esserie gli altri. Oltre a Sophia, nata alla Hansonics di Hong Kong nel 2015, c’erano ...