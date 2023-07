No! Pfizer non ha ammesso che ci sono stati 3000 morti a causa del suo vaccino

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023) Ci avete segnalato le condivisioni di un post riguardante un report diin base al quale il suoavrebbeto «900 casi di cecità, 700 complicazioni in gravidanza. Edecessi». A diffondere questa narrazione in Italia è stato il sito de La nuova bussola quotidiana con un articolo dal titolo «ammette con freddezza il dramma dei danneggiati», ma che smentisce se stesso attraverso questa frase: «Si tratta della cosiddetta farmacovigilanza passiva», ossia quella che abbiamo più volte spiegato a Open Fact-Checking in merito alla non verifica delle segnalazioni (e non solo). Per chi ha fretta: Il Report riguarda delle segnalazioni spontanee di eventi avversi. La stessa La nuova bussola quotidiana riporta che si tratta della ...