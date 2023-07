No | non è vero che il magnete si attacca solo sulla carne confezionata

Leggi su facta.news

(Di martedì 11 luglio 2023) L’8 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video della durata di circa 4 minuti pubblicato su YouTube il 5 aprile 2023. Nel filmato, una donna (che non viene inquadrata) racconta in francese e mostra di aver comprato salsicce, pollo e salmone al supermercato per testare in prima persona ciò che ha visto in un altro video diffuso in Rete, ovche se viene posizionato une sul pesce confezionato, questo restato. Un video simile circola anche su TikTok, in italiano. Si tratta di un notizia falsa. Il filmato fa riferimento alla teoria infondata secondo cui esisterebbero cibi magnetici. Dopo aver spiegato di aver comprato laal supermercato, la donna nel video posiziona ...