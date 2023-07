(Di martedì 11 luglio 2023) L’11 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 25 ottobre 2021 secondo cuiavrebbe degli effetti terapeutici sul. Nel post sono riportare le parole del presunto medico Kuwata Keijiroo, che sarebbero state pubblicate il 13 ottobre 2000 in un comunicato dell’ «U. S. department of health and human service», il dipartimento della salute statunitense. Secondo quanto riportato da Keijiroo, «quando lavoravo al Fire Insurance Association, ero solito esaminare molti pazienti diabetici. Ma invece di trattarli con medicinali, gli somministravo acqua», e ciò avrebbe fatto sì che «lo zucchero nelle urine era completamente scomparso». Si tratta di una notizia falsa ...

Un bevanda, ha assicurato'azienda che non subisce aggressioni ... Un'speciale dunque, ma secondo El Comidista, sito web ... sotto forma di autorizzazione all', nel regolamento RE ...I proventi dall'Ipo saranno saranno utilizzati per espandere'attivita' con la cosiddetta elettrolisi dell'per la produzione climaticamente neutra di idrogeno. Nei piani del gruppo,'...... in generale, ama il nail looke sapone e teme di sbeccare ...un prodotto specifico per le cuticole dalla formula, che ...e ormai secche).' Per avere delle unghie naturali perfette'...