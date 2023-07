No! Il modulo lunare delle missioni Apollo non era inadeguato

(Di martedì 11 luglio 2023) Ci segnalano un post Facebook di Andrea Tosatto che sembrerebbe mettere in dubbio l’adeguatezza del(LEM) utilizzato nelleper gli allunaggi. Il tono di Tosatto pare scherzoso, ma dai suoi interventi risultano chiare le sue posizioni in merito all’argomento. Per chi ha fretta: La «carta stagnola» era solo un rivestimento termico. La struttura sotto il rivestimento termico è in titanio. Ilaveva superato tutti i test necessari e la documentazione a disposizione testimonia che è stato utilizzato con successo nelle. Analisi Il post in oggetto recita quanto segue: Da notare la quantità smodata di stagnola, i pannelli montati a cazzo di cane e il coefficiente aerodinamico di ...

Ci segnalano un post Facebook di Andrea Tosatto che sembrerebbe mettere in dubbio l'adeguatezza del modulo lunare (LEM) utilizzato nelle missioni Apollo per gli allunaggi. Il tono di Tosatto pare scherzoso, ma dai suoi interventi risultano chiare le sue posizioni in merito all'argomento.