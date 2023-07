No! Il logo della rana sul cibo non indica che questo contenga «vaccini orali voluti da Bill Gates»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023) Ad essere preso di mira dalle teorie del complotto in queste ore è ilRainforest Alliance: la piccolache spesso si vede sui prodotti ortofrutticoli provenienti dai Paesi tropicali acquistabili al supermercato. Secondo una narrativa diffusa sui social, ilsarebbe applicato sui prodotti scelti daper vaccinare per via orale coloro che «non hanno fatto l’iniezione». Per chi ha fretta: Non ci sonoper il Covid approvati da FDA o dall’Unione Europea. Non si registrano donazioni dialla Rainforest Alliance dal 2007 in avanti. Ilè semplicemente la certificazione di sostenibilitàRainforest Alliance. ...