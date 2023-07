(Di martedì 11 luglio 2023) Per più di quarantotto ore il porto di Nagoya, uno dei più importanti e strategici del, è rimasto bloccato a causa di un attacco informatico. La situazione è tornata alla normalità solo ve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Toccanti le immagini relative alla giovinezza nella sua città d'origine: "Sononel Bar dello ... contro una squadra fortissima che in campo non ha mollato". Scarpette al chiodo a 32 anni: ...... rinviando l'appuntamento al termine del verticeche martedì e mercoledì la vedrà impegnata a ... No ai 100 milioni a Fascina, matribunale: di quanto si accontenterà Ad attaccare il governo ...Lo si ripeteva ogni anno: non contavanoquelle partite, però, quando negli anni '90 e nei ...chi ha vissuto quel periodo TROFEO BIRRA MORETTI - IL TRIANGOLARE ATTESO DA TUTTA ITALIA Chi è...

Niente Nato in Giappone. Ecco perché Il Foglio

Lissone non concede l'uso gratuito al Comitato per la Difesa del Territorio della sala civica. Per il comitato è un gesto antidemocratico.Vigilia del vertice Nato a Vilnius, con diversi Paesi divisi sulle bombe a grappolo fornite dagli Stati Uniti all’Ucraina. E il presidente Usa Biden, che prima fa tappa a Londra dove incontrerà oggi R ...