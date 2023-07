Niente domiciliari | il ladro apparso nel selfie della famiglia indiana finisce in cella

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 luglio 2023) Bergamo. “Guardi, mi sono proprio messa la mano sul cuore e ho deciso di disporre gli arresticon il braccialetto elettronico. Se esce anche solamente a portare la spazzatura la faccio trasferire immediatamente in carcere”. Il giudice Donatella Nava lo scorso 4 luglio era stata magnanima con A.G.F., marocchino di 42 anni,un po’ maldestro con diversi precedenti per furto. Qualche mese fa si era introdotto in un negozio del centro città ed aveva cercato di rubare un pellicciotto sintetico fuxia. Non lo aveva nemmeno nascosto: era uscito con la gruccia in mano con appeso il vistoso capo d’abbigliamento. Una settimana fa aveva rubato una borsa ad unadi indiani intenti a farsi unprima di partire per le vacanze. Solo che nello scatto era stato immortalato anche lui, proprio mentre si ...