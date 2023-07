Nell' invito manca il giorno Zelensky deluso dalla Nato | l' Ucraina in anticamera finché sarà in guerra

(Di martedì 11 luglio 2023) Il presidente non riesce a cambiare di una virgola il comunicato finale del vertice, trova conforto in un affollato comizio improvvisato nel centro di Vilnius, in cui invoca una "che non esita, che non perde tempo". Stoltenberg: "Siamo più vicini, ma Kiev deve prima riformare le istituzioni"

... anche se Biden ha chiaramente avvertito che il suo ingresso'Alleanza non si vedrà prima della ... al vertice di Vilnius, non darà una data precisa né per l'al suo Paese ad aderire né per l'...... hanno soltanto provocato la reazione ferma di Stoltenberg già prima della pubblicazione del comunicato ufficiale: i leader hanno concordato che 'estenderanno all'Ucraina l'ad entrare'...Ma "è assurdo che non siano stati fissati tempi né per l'né per l'adesione dell'Ucraina", si ... L'Ue prenderà parte al Consiglio Atlantico'ultimo giorno di vertice e a Bruxelles fanno ...

Nell'invito manca il giorno. Zelensky deluso dalla Nato, l'Ucraina in ... L'HuffPost

VILNIUS - I leader hanno concordato che "estenderanno all'Ucraina l'invito ad entrare nell'Alleanza quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte ". Lo ha detto il segretari ...Il presidente non riesce a cambiare di una virgola il comunicato finale del vertice, trova conforto in un affollato comizio improvvisato nel centro di ...