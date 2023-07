Nato senza occhi | dal Senegal all' Italia per l' intervento

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 11 luglio 2023)per una rara malformazione, Mouhamed sta per compiere un anno . Grazie a una rete di solidarietà, è arrivato in, dove è stato operato per ricevere delle protesi oculari che cresceranno insieme a lui e gli permetteranno di avere un volto come gli altri bimbi. La vita di Mouhamed comincia innel luglio 2022, con una rara malformazione, ma nel suo Paese nessuno ha le...