Nato | Erdogan vede Meloni | continueremo forte collaborazione

La Turchia continuerà la sua forte cooperazione con l'Italia, di cui è un alleata nella". Lo scrive su Twitter il presidente turco Recep Tayyip, dopo l'incontro con la premier a margine ...... "La maggior parte dei 31 membri della" dichiara " lo sono anche dell'Unione, quindi vogliamo anche noi la porta aperta per Bruxelles"., rieletto per la terza volta alla presidenza ma ...... al Presidente Usa, Joe Biden, passando per il capo dello Stato turco, Recep Tayyip, che ha dato il via libera all'adesione della Svezia, come annunciato dal segretario generale della, ...

Svezia nella Nato, l'annuncio di Stoltenberg: «Erdogan ha detto sì, presto la Turchia ratificherà l'adesione». I punti dell ... Open

Recep Tayyip Erdogan ha incontrato Giorgia Meloni a margine del summit dell'Alleanza atlantica in corso a Vilnius, in Lituania. "La Turchia continuerà la sua forte cooperazione con l'Italia con cui è ...Vilnius, 11 lug. (askanews) - "Abbiamo avuto un incontro con il primo ministro italiano Giorgia Meloni a Vilnius. La Turchia continuerà la sua forte ...