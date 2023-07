Nato | Bauer Comitato Militare | ' mobilità armi in Europa è ancora un problema'

(Di martedì 11 luglio 2023) Vilnius, 11 lug. - (Adnkronos) - Lain"èun. Non è facile spostare cose in, se si tratta di munizioni o di equipaggiamento. In una guerra queste cose devono spostarsi velocemente, ma ci sonomolte restrizioni". Lo sottolinea l'ammiraglio Rob, capo deldella, in un dibattito pubblico alla Litexpo di Vilnius, la fiera alla periferia della capitale lituana dove si riunisce il summit dell'Alleanza.

La controffensiva ucraina, ha spiegato il capo del Comitato Militare della Nato Robin un briefing a Bruxelles, è "difficile", anzitutto perché le operazioni belliche non sono "mai una ...Vilnius Il governo olandese ha chiesto di prorogare per un anno l'incarico dell'ammiraglio Rob, come capo del Military Committee della Nato, mantenendo così l'accoppiata con il segretario generale norvegese Jens Stoltenberg . La domanda verrà discussa oggi e domani al vertice di Vilnius, ...

Vilnius, 11 lug. – (Adnkronos) – La mobilità militare in Europa "è ancora un problema. Non è facile spostare cose in Europa, se si tratta di munizioni o di equipaggiamento militare. In una guerra ques ...