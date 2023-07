Napoli | Raspadori | «Quello dei napoletani è un amore a cui non ti abitui»

(Di martedì 11 luglio 2023) Giacomo, attaccante del, ha parlato a Cronache di Spogliatoio della sua avventura nel club campano Giacomo, attaccante del, ha parlato a Cronache di Spogliatoio della sua avventura nel club campano. PAROLE – «Se la mia vita è cambiata, lo devo anche a lui, a Mancini. E a una telefonata: quella con cui Spalletti e Giuntoli mi hanno spiegato perché avrei dovuto firmare con il. Ho avuto tutta la volontà nel mondo nel prendere questa decisione. Direi che ha pagato. In particolar modo, c’è un momento in cui ho capito che quella scelta era stata giusta al 100%. La settimana successiva alla rete contro la Juventus a Torino al 93’, stavo andando a Castel Volturno per allenarmi. Mentre guidavo, c’era uno striscione che celebrava il mio gol. Mi sono venuti i brividi ...

Prima stagione da con la maglia del ed è subito scudetto. Travolto dalle emozioni, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: L'INCONTRO CON MESSI - 'Siamo entrambi titolari nella ...

Giacomo Raspadori, calciatore del Napoli, ha detto la sua a Cronache di Spogliatoio, parlando anche del gol alla Juve. Ecco le sue parole: "Se la mia vita è cambiata, lo devo anche a lui, a Mancini. E ...