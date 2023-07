Napoli | rapine a uffici postali e banche | 7 arresti Le indagini dopo un colpo a Ercolano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 luglio 2023)“seriali” neglie in moltedella zona di, Caserta e Salerno per centinaia di migliaia di euro La Polizia di Stato di, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale partenopeo, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di 7 persone. Gli arrestati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di, mediante l’utilizzo di armi da fuoco, a danno di istituti di credito ed, ubicati nelle province di, Caserta e Salerno.in banca e: 7 ...