Napoli | primo colpo del mercato | arriva Faraoni! E quello sgarro del 2021

Commenta per'Resta solo chi è convinto' è lo slogan della nuova Juventus, che vale per tutti. Compreso ...(già in orbita Manchester United) a Jonathan David del Lilla (cercato dalper il ......perIl Paris Saint - Germain rischia di perdere Kylian Mbappé (sempre nel mirino del Real Madrid) e cerca un centravanti sul mercato. In alternativa al nigeriano Victor Osimhen del, ...... ilin una massima serie sportiva - è diventato ormai un simbolo della difesa dei diritti. "... vedi anche Jankto a Live In: in Italia non avrei fatto coming out. VIDEO La replica di Abodi ...

Napoli, primo vertice di mercato con Garcia. Si è parlato di Osimhen e Itakura TUTTO mercato WEB

In casa Napoli continuano ad esserci tanti dubbi attorno al futuro di Piotr Zielinski. Nella giornata di ieri il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro circa i calciatori che at ...Secondo La Repubblica, il Napoli sarebbe vicino all'acquisto di Marco Davide Faraoni, terzino e capitano del Verona: "Garcia in mattinata era già stato a Castel Volturno, per una riunione operativa co ...