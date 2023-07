Napoli | furto in farmacia | ladri in fuga con 40mila euro

(Di martedì 11 luglio 2023) Paura nella notte adove un gruppo di malviventi è entrato in azione razziando tutto quanto potevano all’interno dellaManzoni a Posillipo. Ihanno scassinato la saracinesca e, una volta all’intero, sono riusciti a portar via due casse automatiche con all’interno migliaia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il segnale che si tratta di batterie esperte, professionisti delcon scasso.... ed eseguito nel mese di aprile del 2022 dalla Squadra Mobile die dal Ros dei Carabinieri di, in quanto ritenuto autore, insieme ad altri cinque soggetti, a vario titolo, dele ...A Portici i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato peraggravato Aniello Scarano , 56enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Sono quasi le 20 quando i Carabinieri stanno percorrendo via Gaetano Poli e notano un uomo all'interno di una Ford ...

Napoli: furto in banca nella notte, ladri fuggono con cassaforte ma all’interno trovano 20 euro La Sicilia

La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone gravemente indiziate di associazione per ...Costume e telo mare la dotazione dei carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, impegnati in un servizio diverso dal solito ma con uno scopo ...