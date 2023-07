Napoli | droga importata con la frutta Arrestate 7 persone

Leggi su 2anews

(Di martedì 11 luglio 2023)e Provincia: Tonnellate dinei bins di. La logistica dell’ortoper importaredall’estero. Carabinieri eseguono misura a carico di 7. Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, in, i Carabinieri del locale Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del