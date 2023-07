Napoleon | il poster di Ridley Scott è identico al fake movie con Danny DeVito in Get Shorty | Hanno copiato!

(Di martedì 11 luglio 2023) Diversi fan nonpotuto non notare la somiglianza tra l'immagine promozionale deldie il finto film sul condottiero cheinterpreta in Get. Il web non perdona. Molti utentinotato l'esilarante somiglianza tra ildeldie quello delsul condottiero cheinterpreta in Get. L'utente di Twitter Stephanie è arrivata scherzosamente al punto di affermare che ildiavrebbe "rubato" la grafica creata per Getdopo essere stata ...

...film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix Amante e Imperatore La bellezza del trailer di...de Le Crociate o del Gladiatore ma raccontando questa volta una personalità che - come cita il-......film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix Amante e Imperatore La bellezza del trailer di...de Le Crociate o del Gladiatore ma raccontando questa volta una personalità che - come cita il-...

Napoleon, il poster di Ridley Scott è identico al fake movie con ... Movieplayer

Scott and Phoenix return in this first look at Sony's historical epic about the French Revolutionary Wars commander.Filmmaker Ridley Scott returns with Joaquin Phoenix in the upcoming movie, Napoleon. The pair reunites for the first time in over two decades. The film is set to hit theaters this November. A new ...