Napoleon | ecco il primo | fantastico trailer del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

(Di martedì 11 luglio 2023) È finalmente arrivato ildi, iltanto atteso dicon, che guà si preannuncia come un’opera straordinaria nel panorama cinematografico. Il regista. 85 anni, attualmente in Marocco per le riprese dell’acclamato seguito de Il Gladiatore, ha dedicato questa pellicola a una delle figure più importanti della storia mondiale:e. E quale attore migliore diper interpretare questo ruolo di grande impegno? Ilufficiale di “”, pubblicato nel Canale YouTube ufficiale della Sony Pictures Italia, è un’autentica meraviglia che promette emozioni senza precedenti. Un’opera maestosa e ...

Joaquin Phoenix è uno dei più grandi attori in circolazione, che in tanti ricordano per la sua interpretazione di Jokerarriverà su Apple TV+ il 22 novembre 2023.racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte:trailer e data d'uscita ...leggi anche, svelata la scena della battaglia nel biopic di Ridley Scott IL CAST Nel cast ... Napoleone Bonaparte, un uomo che con le sue conquiste ha mutato per sempre l'Europa:come è ...

Napoleon: ecco il primo trailer. Joaquin Phoenix, diretto da Ridley ... Gametimers

Ha firmato film che hanno fatto la storia del cinema - Alien, Il Gladiatore, Blade Runner, solo per citarne alcuni -, ma per Ridley Scott, nonostante gli 85 anni, non è ancora il momento di appendere ...Le vicende di Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix, dalla grande ascesa alla clamorosa disfatta Il 23 novembre uscirà nelle sale Napoleon, film diretto da Ridley Scott, scritto da David Scarpa, ...