Myrta Merlino ha davvero le carte in regola per essere la «nuova» Barbara D' Urso?

Intervistato da Super Guida Tv, Matano non si è detto sorpreso della decisione di Mediaset di operare un cambio di guardia (al posto della d'Urso arriveràche per anni è stato un volto ...A confermare la nuova rotta di Canale Cinque (e non solo) ci sarebbe anche la presentazione fatta dadel suo programma pomeridiano , quello che appunto avrà il non facile compito di ...Dal prossimo anno, Alberto Matano si troverà a 'duellare' condopo l'addio di Barbara D'Urso . Il conduttore non ha mai fatto mistero di nutrire stima nei confronti della D'Urso. Ai ...

Myrta Merlino presenta il nuovo pomeriggio di Canale 5: «Giornalismo popolare di qualità» Vanity Fair Italia

I conduttore de La Vita in Diretta ha commentato la fine dell'esperienza di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque ...Tutti i programmi della stagione 2023 - 24 de La7 presentati in conferenza stampa: il palinsesto completo della rete di Urbano Cairo ...