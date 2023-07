My Home My Destiny | anticipazioni trama 12 luglio | Zeynep non può sposare Faruk!

(Di martedì 11 luglio 2023) Ecco ledelladi MyMy, che tornerà mercoledì 122023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5. MyMytorna domani, mercoledì 122023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì. MyMy: riassunto della puntata dell'11Faruk ha proposto adi sposarlo ma lei fugge senza dargli una risposta. Si rifugia nel suo quartiere d'origine, a casa dei genitori biologici. Qui ...

MyMy: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Un altro domani : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % .Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMye Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 11 luglio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...È iniziata oggi - lunedì 10 luglio - la nuova serie tv turca MyMy. Nella prima puntata la piccola Zeynep, nata in una famiglia povera e problematica, viene adottata da una coppia benestante e la sua vita cambia. Ma il passato tornerà a bussare alla ...

Replica My Home My Destiny in streaming, puntata del 10 luglio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 12 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 11 luglio ...