Tifosi datevi una calmata! E tupure! Sono momenti che ti vien da pensare Questo sport sta ... Inzaghi è '' come l'Inter. Una stagione che chiude meglio di tante altre squadre senza ...Dico solo che io sono un emotivo, ma non un. Per avere avuto una reazione del genere vuol ... Go home, go home." José: "I need to know if we can take legal action. He won't have the ...valuta azioni legali. Al termine della partita, in un intervento che ha già uno spazio ... Dico solo che io sono un emotivo, ma non un. Per avere avuto una reazione del genere vuol dire ...

Mourinho pazzo per Sabitzer DailyNews 24

Nuove indiscrezioni riguardo il futuro alla Roma dell'allenatore José Mourinho. Ecco le ultimissime con la rivelazione del difensore Ibanez che, nel corso di un'intervista, ha spazzato via ogni dubbio ...L'Al Hilal, prima di Massimiliano Allegri, ha cercato di portare in Arabia anche José Mourinho, che ha però scelto di rimanere alla Roma ...