Mourinho e la nuova casa a Roma | è ‘caccia all’indirizzo’ | ecco dove potrebbe andare a vivere lo “special one”

(Di martedì 11 luglio 2023) Aria da primo giorno di scuola a Trigoria. I primi giorni di luglio, si sa, è il periodo in cui le squadre di calcio, con le fatiche della scorsa stagione alle spalle, iniziano a ritrovarsi per il consueto raduno estivo. Obiettivo preparazione atletica, ed è cosi anche per la. E logicamente anche per José, che si è rituffato ingiallorossa dopo alcune settimane di silenzio dovute alle meritate vacanze. Ma il mister, nonostante la foga per il via dellastagione, ha aggiunto un altro appuntamento alla lista. LoOne cambieràa breve. Social impazziti, è caccia al nuovo appartamento dell’allenatore.resta alla? L’incontro con De Rossi, ultime news sull’allenatore I primi giorni della ...

... che ha fatto un video in cui Paulo indossa lamaglia). MOU E I FRIEDKIN- In ogni caso, il fatto cheieri abbia postato una foto per una azienda di cui è testimonial, in cui si vede ...... calendario 2023/2024 con tutte le giornate del campionato Lastagione parte il 20 agosto e ... La Roma di Josègioca in casa contro la Salernitana mentre la Lazio di Maurizio Sarri sarà ......professionista e di avere la carica giusta per lastagione. Ieri, durante il raduno dei giallorossi a Trigoria, il campione del mondo è stato tra i più accalmati tra gli uomini die ...

Calcio: Roma; Mourinho, bello essere di nuovo in campo Agenzia ANSA

Aria da primo giorno di scuola a Trigoria. I primi giorni di luglio, si sa, è il periodo in cui le squadre di calcio, con le fatiche della scorsa stagione alle spalle, iniziano a ritrovarsi per il con ...Mourinho-UEFA, opposti che si attraggono: lo Special One, dopo essere uscito dal Consiglio dei Saggi, aspetta. Ceferin gli dà ragione. Pensavo fosse amore invece era un calesse. Mourinho ritratta con ...