Motonautica | riparte la Venezia-Montecarlo | Alberto Tomba e Kristian Ghedina tornano a correre | ma in mare

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 luglio 2023) I due campioni mondiali dello sciassieme a Giampaolo Montavoci, il pilota con più gare al mondo nella, scenderanno in acqua all’Arsenale diil 19 luglio per il rilancio della storica, gara che unisce viala Repubblica Serenissima al Principato di Monaco. Per il 2023 sarà, però, una prova generale che prevede solo un quarto dell’intero percorso previsto per il 2024. Sono infatti quattro le città marinare protagoniste del “Prologo”, la gara mista di velocità e regolarità fatta con imbarcazioni da diporto e cioè non elaborate:, Cervia, Pescara e Rodi Garganico. Le tre medaglie d’oro ...