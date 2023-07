Morte di Maddalena Urbani | al pusher 4 anni e mezzo | è libero

(Di martedì 11 luglio 2023) Scende a 4e sei mesi, in appello, la condanna per Abdulaziz Rajab, ilsiriano a cui è stato contestato l'omicidio colposo per ladi, la ventenne, figlia del medico ...

Scende a 4 anni e sei mesi, in appello, la condanna per Abdulaziz Rajab, il pusher siriano a cui è stato contestato l'omicidio colposo per la morte di Maddalena Urbani, la ventenne, figlia del medico ...I giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno condannato Abdulaziz Rajab a 4 anni e mezzo e l’amica a 3 anni e sei mesi ...